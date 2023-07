ufficiale Il Granada si regala un ex canterano del Barcellona. Ecco Gerard Gumbau

vedi letture

Gerard Gumbau è un nuovo calciatore del Granada. Il centrocampista classe 1994, cresciuto nel settore giovanile del Barcellona, arriva a titolo gratuito dall'Elche e va a rinforzare così la mediana del club andaluso.

Il comunicato ufficiale

"Granada CF e hanno raggiunto un accordo per la sua incorporazione alla squadra biancorossa. Il centrocampista arriva con un trasferimento gratuito dall'Elche CF. Gumbau (Campllong, Girona, 1994) si è formato nelle giovanili del Girona FC, per poi entrare a far parte della cantera del Barcellona. Dopo un periodo di cinque anni nel club, dove ha debuttato con la prima squadra e ha giocato la Champions League, nel 2017 ha firmato per il CD Leganés in Primera División. Due stagioni nel club madrileno hanno preceduto il suo ritorno a Girona nel 2019, dove è rimasto per due stagioni e mezzo prima di passare all'Elche nell'inverno del 2021. Il Club dà il benvenuto a Gerard Gumbau come nuovo giocatore del Granada CF e gli augura le migliori fortune per il suo trasferimento in biancorosso".