Victor Kristiansen è un nuovo giocatore del Leicester. Il club inglese, attraverso i propri canali ufficiali, ha annunciato di aver ingaggiato il giocatore del Copenaghen; Kristiansen, 20 anni, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028.

Leicester City Football Club is delighted to confirm the signing of Victor Kristiansen until 2028! ✍️

— Leicester City (@LCFC) January 20, 2023