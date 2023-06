ufficiale Il Lipsia non riscatta Diallo. Il difensore senegalese torna al PSG

vedi letture

Abdou Diallo torna al Paris Saint-Germain. Il Lipsia ha deciso di non esercitare l'opzione per il riscatto del 27enne difensore senegalese, che lascia dunque il club tedesco dopo una stagione in chiaroscuro, in cui ha trovato poco spazio: solo 15 presenze tra campionato e coppe e una rete.