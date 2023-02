ufficiale Il mercato del Chelsea continua. Preso un talento 17enne del Southampton

Acquisto in prospettiva per il Chelsea che si è assicurato Jimmy-Jay Morgan dal Southampton. 17 anni, attaccante, si è messo in mostra con la squadra giovanile dei Saints segnando 6 reti e servendo 5 assist in 13 partite. Entra a far parte della squadra Under 18.