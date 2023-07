Middlesbrough scatenato sul mercato. Il Boro, che sogna in grande per la prossima stagione di Championship, ha infatti appena annunciato il suo sesto acquisto estivo. Si tratta di Seny Dieng, portiere della Nazionale senegalese classe '94 che lascia il QPR e firma un quadriennale.

Questo il comunicato del Middlesbrough:



ᴛʜᴇ ꜱɪxᴛʜ ꜱᴇɴʏ 👐

We're delighted to welcome Seny Dieng as signing number 6️⃣ for the week and for the window ✍️

Welcome to #Boro, Seny! 👋 #UTB

— Middlesbrough FC (@Boro) July 8, 2023