ufficiale Il nazionale gallese James Collins si ritira

vedi letture

Durante la trasmissione Soccer AM in onda su Sky Sport, James Collins (37) ha annunciato la sua intenzione di ritirarsi dal calcio giocato. Il difensore gallese, già colonna della nazionale britannica, è senza squadra da oltre un anno ed ha preferito smettere. Nella sua carriera vanno messi in risalto le quasi trecento presenze in Premier League, la partecipazione agli europei del 2016 e la lunga militanza nel West Ham.