Dopo Emil Forsberg, anche il nuovo tecnico dei New York Red Bulls arriva dalla Germania. Il club americano ha annunciato di aver ingaggiato Sandro Schwarz, allenatore con una buona esperienza in Bundesliga.

Il 45enne, dopo due anni al Mainz, ha guidato Dinamo Mosca ed Hertha Berlino: "Siamo molto lieti di dare il benvenuto a Sandro nel club", ha affermato il direttore sportivo Jochen Schneider, che in precedenza ha lavorato con Stoccarda, Lipsia e Schalke 04: "Sandro è un grande leader che saprà adattarsi alla nostra cultura ed è il profilo adatto per raggiungere i nostri obiettivi".

Welcome to New York, Sandro 🙌

The New York Red Bulls have named Sandro Schwarz as our new head coach!

📰 | @oanda pic.twitter.com/9I5esmeYmR

— New York Red Bulls (@NewYorkRedBulls) December 14, 2023