ufficiale Il simbolo della rinascita del Newcastle rinnova: Guimaraes firma fino al 2028

È senza dubbio il giocatore simbolo della rinascita del Newcastle, tornato nell'Europa che conta dopo 20 anni. Il suo arrivo dal Lione, nel gennaio del 2022, ha segnato una svolta e in poco tempo è entrato nel cuore dei tifosi, che oggi festeggiano il suo rinnovo: Bruno Guimaraes ha firmato un nuovo contratto, che sarà valido fino al 30 giugno 2028.

"Sono così felice qui. È un posto meraviglioso e spero di continuare a rendere felici i tifosi e aiutare la squadra a fare bene. Questo è il mio obiettivo, perché non ci sono parole per descrivere quanto sia felice. Ricordo che, nella mia prima intervista, dissi che volevo giocare per questo club in Champions League e ora sta succedendo. Stiamo facendo davvero bene e quando guardo i miei compagni in campo, sono così orgoglioso di loro. Sono orgoglioso di tutti: della squadra, dello staff, della proprietà e dei tifosi", ha detto il brasiliano.

"La città ci crede ancora ed è incredibile quello che abbiamo fatto per la squadra. Spero che possiamo continuare. È incredibile quello che è successo nella mia vita negli ultimi due anni".