UFFICIALE: Il Southampton riparte da Nathan Jones. Scippato al Luton, firma per 4 anni

Il Southampton ha ingaggiato il sostituto di Ralph Hasenhuttl, esonerato lo scorso 6 novembre dopo il k.o. contro il Newcastle. Il club inglese ha "scippato" al Luton - club di Championship al momento ottavo in classifica - il manager Nathan Jones, che ha firmato un contratto fino al 2026. I Saints hanno sborsato 4 milioni per avere subito il tecnico gallese.

Welcome to #SaintsFC 😇

Nathan Jones has been appointed Men’s First Team Manager, signing a contract until 2026:

— Southampton FC (@SouthamptonFC) November 10, 2022