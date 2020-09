ufficiale Il Troyes entra a far parte del City Football Group. È il decimo club

vedi letture

Il City Football Group aggiunge un'altra squadra alla sua collezione. Questa mattina, il club della Ligue 2 francese è diventato la decima società ad aggiungersi al Gruppo, che è già proprietario del Manchester City in Inghilterra, del New York City negli Stati Uniti, del Melbourne City FC in Australia, degli Yokohama F.Marinos in Giappone, del Montevideo City Torque in Uruguay, del Girona FC in Spagna, del Sichuan Jiuniu FC in Cina, del Mumbai City FC in India e del Lommel SK in Belgi