ufficiale Il Vissel Kobe rescinde con Sergi Samper: l'ex Barcellona è svincolato a 28 anni

Dopo quattro anni in Giappone, Sergi Samper divorzia dal Vissel Kobe. Nella notte italiana il club giapponese ha annunciato la rescissione del contratto, di comune accordo, con il calciatore, che lascia i giapponesi dopo quasi cento presenze. Samper, ventotto anni, è cresciuto nel Barcellona, con l'etichetta di nuovo Busquets, ma nel 2019 decise di risolvere il contratto con gli spagnoli per tentare l'avventura al Vissel Kobe. Nel pomeriggio (giapponese) di oggi arriverà il saluto ufficiale ai tifosi da parte del centrocampista, che scenderà in campo contro il Tosu per ringraziare il tifo e dare il proprio addio.