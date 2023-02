Un accordo che sa di messaggio nemmeno tanto implicito. Il Leeds era sulle tracce di Carlos Corberan, tra i favoriti per la sostituzione di Jesse Marsch, ma il West Bromwich Albion ha blindato il tecnico spagnolo: è ufficiale il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2027.

Our 𝗕𝗢𝗦𝗦. 🇪🇸

We're delighted to announce @CarlosCorberan has signed a contract extension at The Hawthorns. ✍️

— West Bromwich Albion (@WBA) February 7, 2023