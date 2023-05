ufficiale Il Wolfsburg pensa già al futuro. Il giovane Schulze ha rinnovato fino al 2026

Il Wolfsburg programma il futuro. Come riportato dal club, il portiere Philipp Schulze ha deciso di estendere il suo accordo con la società tedesca fino al 2026. Il classe 2003, che è stato convocato in due occasioni quest'anno in Bundesliga, deve ancora debuttare in prima squadra.