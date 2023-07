ufficiale In attesa della cessione di Chukwueze al Milan, il Villarreal ufficializza Sorloth

Prima di ufficializzare la cessione di Samuel Chukwueze al Milan, il Villarreal ha annunciato un rinforzo per l'attacco. Dal Lipsia arriva Alexander Sorloth, che conosce bene il campionato spagnolo, avendo giocato in prestito nella Real Sociedad nelle ultime due stagioni. L'attaccante norvegese, 27 anni, si trasferisce a titolo definitivo e firma un contratto per le prossime cinque stagioni.

Il comunicato

"Centravanti di riferimento (195 centimetri) dalla corsa potente e con una presenza intimidatoria in area. Un '9' per l'attacco giallorosso che usa prevalentemente il piede sinistro. Sorloth si allenerà questo mercoledì con i suoi nuovi compagni di squadra alla Ciudad Deportiva (9:30) e potrebbe anche viaggiare nel pomeriggio per giocare le amichevoli di questa settimana contro Feyenoord e Sporting CP. La data precisa della sua presentazione ufficiale come nuovo giocatore del Villarreal sarà annunciata nei prossimi giorni.

Alexander Sorloth (Trondheim, 5 dicembre 1995), che ha trascorso le ultime due stagioni in prestito alla Real Sociedad segnando 24 gol in 90 partite, è cresciuto nelle giovanili del Rosenborg e da allora ha difeso la maglia di Bodo Glimt, Groningen, Midtjylland, Crystal Palace, Gent e Trabzonspor. Con la squadra turca è 'esploso' segnando 33 gol in 49 partite.

Da segnalare, inoltre, che Sorloth è un nazionale norvegese e ha disputato 49 partite ufficiali, segnando 16 gol".