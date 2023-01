ufficiale Indiana va a giocare nel Missouri. Il St. Louis annuncia Vassilev

Indiana Vassilev lascia l'Aston Villa. L'esterno offensivo statunitense torna in patria, legandosi al St. Louis City, che quest'anno fa il suo esordio in MLS.

