ufficiale Inter, il giovane Gnonto ha firmato con lo Zurigo: contratto fino al 2023

Willy Gnonto ha firmato a sorpresa con lo Zurigo, sottoscrivendo un contratto fino all'estate 2023. "Anche prima dello scoppio della crisi Covid-19, lo Zurigo aveva parlato con l'attaccante Degnand Wilfried Gnonto (nato nel 2003) - si legge in una nota ufficiale pubblicata sul sito del club elvetico -. Ieri è stato completato il passaggio per la stagione 2020/2021. Non è ancora dato sapere, a causa dell'emergenza sanitaria, quando il giovane nazionale italiano si trasferirà fisicamente in Svizzera.