I fratelli Higuain giocheranno insieme all'Inter Miami. Il club della MLS infatti ha raggiunto un accordo con Federico Higuain, giocatore che arrivata dal DC United. Federico Higuain fino ad ora aveva giocato 10 partite, nessuna da titolare e ha segnato due gol.

Official: Federico Higuaín ✍️

Veteran midfielder joins #InterMiamiCF in a trade with D.C. United, and will join his brother Gonzalo!

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 10, 2020