Dopo Benjamin Cremaschi, Noah Allen e David Ruíz, un altro talento del settore giovanile dell'Inter Miami è pronto per spiccare il volo. Il club americano ha annunciato oggi la "promozione" in prima squadra di Santiago Morales: il centrocampista nato in Spagna (e con doppio passaporto, argentino e americano) ha firmato il primo contratto da professionista, che scadrà il 31 dicembre 2027 con un'opzione per il 2028.

Il sedicenne gioiellino è il figlio del vice allenatore dell'Inter Miami, Javier Morales. È il settimo prodotto dell'Academy a unirsi alla prima squadra: "Santi è un giovane centrocampista promettente che è con noi da tanti anni ed è cresciuto all'interno del nostro percorso di sviluppo", ha dichiarato in un comunicato Chris Henderson, chief football officer e direttore sportivo dell'Inter Miami.

"Ha impressionato con l’Academy e con l’Inter Miami CF II, e crediamo che abbia un potenziale significativo. Santi ci ha dimostrato che può competere ad alto livello e siamo molto entusiasti che possa continuare la sua crescita qui all'Inter Miami".

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 12, 2023