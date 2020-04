Stephen Kenny è il nuovo selezionatore dell'Irlanda. La notizia è stata confermata dai canali ufficiali della nazionale: "il contratto di Mick McCarthy - si legge - sarebbe scaduto il 31 luglio 2020, al termine dell'Europeo". La decisione, però, è stata anticipata nella giornata di oggi. Ecco il tweet della nazionale irlandese:

FAI thank Mick McCarthy as Stephen Kenny takes up Ireland job with immediate effect

➡️ https://t.co/A0eqQz94n7 #COYBIG🇮🇪 pic.twitter.com/GBUfK3rcte

— FAIreland ⚽️🇮🇪 (@FAIreland) April 4, 2020