ufficiale Izzy Brown lascia il calcio a 26 anni. Il "nuovo Drogba" martoriato dagli infortuni

Cresciuto nel Chelsea con tante aspettative, e la pesante eredità del nomignolo di nuovo Drogba, la carriera dell'attaccante Izzy Brown non ha preso lo slancio che questo sperava e oggi vede la sua conclusione ad appena 26 anni. Rimasto di proprietà dei Blues fino all'estate del 2021, ha poi giocato una stagione al Preston in cadetteria salvo poi rimanere svincolato l'estate scorsa, appena 25enne.

Dopo mesi di stop e inattività, la decisione di appendere gli scarpini al chiodo che ha comunicato lui stesso: "Non saprei davvero da dove cominciare, ho sempre pensato a cosa avrei scritto in questo giorno ma non credevo sarebbe arrivato così presto. È con immensa tristezza e il cuore pesante che dopo un lungo anno di sofferenza e due operazioni al tendine d'Achille, devo ritirarmi dal calcio professionistico".