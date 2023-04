Clamoroso epilogo nell'avventura di James Rodriguez in Grecia. Dopo appena sette mesi, l'Olympiacos ha deciso di risolvere con effetto immediato il contratto del giocatore colombiano. che è quindi già sul mercato. Per l'ex Real e Bayern cinque reti e sei assist in 25 presenze stagionali. "Vorrei ringraziare tutti per il tempo che abbiamo trascorso insieme. Anche se prenderemo strade separate, sento che sarò sempre un membro e il benvenuto nella famiglia dell'Olympiacos e nel grande porto del Pireo. Auguro all'Olympiacos tutto il meglio e tanto successo per il futuro", ha scritto James su Instagram.

OLYMPIACOS FC and @jamesdrodriguez have decided to terminate their cooperation. James will always be part of our club and a member of the "red-and-white" family. We want to thank him for his service and we wish him every success in the future. #Olympiacos #James #JR10 #ThankYou pic.twitter.com/DGazXRZSUU

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) April 13, 2023