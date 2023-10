ufficiale Joey Barton non è più l'allenatore del Bristol Rovers. È stato esonerato

L'ex centrocampista Joey Barton, passato agli albori delle cronache perlopiù per le intemperanze e i comportamenti sopra le righe sul campo da gioco, non è più l'allenatore del Bristol Rovers. Sulla panchina della squadra di League One da quasi tre anni (ha iniziato a febbraio 2021), Barton è stato esonerato dopo le prime 16 partite del campionato di terza serie inglese in cui i Pirati hanno raccolto 5 vittorie. Lascia la squadra al 16° posto in classifica sulle 24 squadre complessive.