ufficiale José Fontan lascia il Celta Vigo. Il classe 2000 passa in prestito al Cartagena

Celta Vigo al lavoro per completare la rosa, tra rinforzi e cessione di qualche giocatore in esubero. Fa parte di questa categoria José Fontan, reduce da un'annata in prestito in Olanda al GA Eagles e che si appresta a giocare un'altra annata lontano da Vigo.

In queste ore, infatti, è stata infatti ufficializzata la sua cessione in prestito al Cartagena.L'obiettivo è giocare con continuità per poi tornare a fine anno a Los Celestes, che ne hanno annunciato così la partenza sui propri profili social.