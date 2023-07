ufficiale Koleosho va da Kompany, il Burnley ha acquistato il nazionale azzurro U19

Il Burnley, neopromosso in Premier League, è letteralmente scatenato sul mercato in entrata e ha da poco annunciato il sesto acquisto concluso in quest'estate nella quale la dirigenza dei Clarets sta provando a consegnare in mano a mister Kompany una squadra più competitiva possibile per il ritorno in massima serie.

Arriva in Premier League un giovane nazionale italiano, laureatosi campione d'Europa con l'Italia Under 19, l'attaccante esterno Luca Koleosho (18 anni). Trasferimento a titolo definitivo dall'Espanyol, con cui militava nella squadra B, per circa 3 milioni di euro e contratto quadriennale a Koleosho.