ufficiale L'Adelaide United ingaggia lo spagnolo Javi Lopez

vedi letture

Acquisto internazionale per l'Adelaide United. Il club australiano si è assicurato Javi Lopez (34), esperto terzino destro in arrivo dall'Europa. Il giocatore vanta una lunga esperienza nel campionato spagnolo, specialmente all'Espanyol del quale è stato capitano per cinque anni. Accordo fino al termine della stagione.