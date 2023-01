ufficiale L'Atletico Madrid blinda il suo gioiello. Pablo Barrios ha rinnovato fino al 2028

vedi letture

Pablo Barrios e l'Atletico Madrid hanno raggiunto l'accordo per il rinnovo del centrocampista fino al 2028. A comunicarlo sono i Colchoneros sul loro sito ufficiale, che spiegano come il giocatore dell'Academy entri adesso a tutti gli effetti a far parte della prima squadra di Simeone, con la quale ha già totalizzato comunque 8 presenze. Di seguito il tweet degli spagnoli: