ufficiale l'ex Fiorentina Leo Beleck riparte dalla Romania, contratto di un anno col Petrolul

Steve Leo Beleck riparte dalla seconda divisione rumena. L'ex attaccante transitato nel settore giovanile della Fiorentina, che in Italia ha vestito anche le maglie di Crotone, Rieti e Catania, ha firmato un contratto di un anno col Petrolul Ploiești. Operazione condotta dall'intermediario Duiculete Dorin: per Beleck rinnovo automatico per la stagione 2021/22 in caso di promozione nel massimo campionato.