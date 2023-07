L'ex portiere del Milan Asmir Begovic riparte dalla Championship. A trentasei anni, dopo la scadenza del suo contratto l'Everton, il bosniaco ha trovato un accordo con il QPR, che lo ha tesserato e annunciato nelle scorse ore. "Ho avuto colloqui con diversi club ma ho sentito che il QPR era la scelta giusta per me e la mia famiglia", ha commentato il portiere.

We know you’ve been 𝗕𝗲𝗴ging us to announce this 1️⃣ ... pic.twitter.com/1Du7NBOsP0

— QPR FC (@QPR) July 17, 2023