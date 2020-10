ufficiale L'ex Pescara Mitrita vola in Arabia Saudita

Impegnato in queste ore nella disputa dei play-off per Euro 2020, Alexandru Mitrita (25) cambia squadra e continente. Il New York City ha ceduto in prestito il nazionale romeno per diciotto mesi all'Al-Ahli. Il club saudita si è riservato un'opzione d'acquisto.

Mitrita ha giocato due anni con la maglia del Pescara, 37 presenze e due reti in totale tra serie A e torneo cadetto.