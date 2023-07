ufficiale L'ex Spezia Leo Sena torna in campo e riparte dalla Bulgaria dopo due anni di stop

Leo Sena torna a giocare, dopo due anni di stop. L'ex centrocampista dello Spezia, portato in Italia da Mauro Meluso nel primo anno di Serie A dei liguri, non era potuto scendere in campo negli ultimi 24 mesi, dopo che un problema fisico non gli aveva permesso di ottenere l'idoneità per giocare in Italia e lo Spezia lo aveva svincolato. Ripartito da casa sua in Brasile, al Goias, l'avventura di Sena era durata solo poche settimane, prima di tornare in lista svincolati.

Ma ora il brasiliano è pronto a ripartire e lo farà dalla Bulgaria. Nelle scorse ore, infatti, la Lokomotiv Plodviv, club della massima serie bulgara, ha annunciato l'acquisto del centrocampista, che dunque torna in Europa e soprattutto torna a giocare a calcio.