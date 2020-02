vedi letture

ufficiale L'Extremadura annuncia l'acquisto di Leilei Gao: cinese di 39 anni

L'Extremadura, club di Segunda Division B in Spagna, ha annunciato di aver acquistato Leilei Gao, centrocampista cinese di 39 anni che nell'ultima stagione al Ponferrandina ha disputato 93 minuti con un'ammonizione oltre a una lunga serie di tribune. Il giocatore si è detto "onorato" di poter concludere la carriera nel suo nuovo club dichiarando anche: "I tifosi in Cina sono entusiasti di questa operazione, non vedo l'ora di mettermi a disposizione".