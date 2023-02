ufficiale l'Hatayspor, dice stop, Boudjemaa va a Budapest. È del Ferencvaros

Il centrocampista francese Mehdi Boudjemaa proseguirà la sua stagione in Ungheria. Il Ferencvaros ha ufficializzato l'acquisto del calciatore classe '98 in prestito oneroso fino al termine della stagione dall'Hatayspor, club che ha deciso di non concludere la stagione in Turchia a seguito del terremoto che ha colpito il paese. Alla società turca vanno anche 100mila euro.