ufficiale L'italiano in Qatar a soli 21 anni, Ibra Bamba saluta il Vitoria Guimaraes

vedi letture

Una promessa italiana si trasferisce in Qatar. Si tratta di Ibrahima Bamba, che lascia il Vitoria Guimaraes e firma per l'Al-Duhail. Trasferimento a titolo definitivo, contratto di lunga durata. 21 anni, nativo di Vercelli, Bamba si era trasferito in Portogallo nel 2020. Nell'ultima stagione il difensore ha raccolto 35 presenze complessive.