La Bulgaria ha il nuovo ct. E fino a giugno guiderà anche una squadra di club

Esonerato qualche giorno fa il serbo Krstajic, la Bulgaria ha individuato il sostituto e nuovo commissario tecnico della propria nazionale. Si tratta di Ilian Iliev, 55 anni e già tecnico del Cherno More nel campionato nazionale del paese. Come reso noto dalla federcalcio est-europea, Iliev alternerà il ruolo di ct a quello di tecnico del club fino al termine della stagione sportiva 2023/24, prima di assumere a tutti gli effetti e in "esclusiva" il nuovo incarico con la nazionale.

"La nostra federazione si è sempre affidata a nomi comprovati, Ilaian si è guadagnato il rispetto con un lavoro diligente e coerente. Avrà tutto il nostro pieno sostegno", lo ha accolto con queste parole il presidente federale Borislav Mihailov. Da parte sua, il nuovo ct si è invece presentato così nel nuovo incarico: "Ho accettato questa proposta perché voglio dare un volto migliore a questa squadra. Serve più fiducia e voglio una coerenza tattica".