La Coppa del Mondo per club slitta a febbraio: si giocherà dall'1 all'11

Alla luce dell'attuale pandemia globale di COVID-19 e del suo impatto sul calcio, la FIFA ha preso una serie di decisioni relative alle competizioni, tra cui il Mondiale per Club 2020 e i tornei giovanili femminili programmati per il 2020.

La Coppa del Mondo per club FIFA Qatar 2020, originariamente prevista per dicembre, si terrà dall'1 all'11 febbraio 2021, in Qatar. La FIFA e il paese ospitante forniranno le necessarie garanzie per la salute e la sicurezza di tutti i soggetti coinvolti.