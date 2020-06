ufficiale LA Galaxy, risoluzione per Katai. Serbo paga post anti "Black Lives Matter" della moglie

Clamorose le motivazioni alla base della risoluzione consensuale del contratto fra i Los Angeles Galaxy e Aleksandar Katai, calciatore serbo ex Alaves. Il giocatore ha pagato con la fine della sua avventura in MLS con il club californiano alcuni post social della moglie Tea che deridevano i manifestanti di “Black Lives Matter” che in questi giorni stanno tenendo banco negli USA dopo l’omicidio di George Floyd, cittadino afroamericano di Minneapolis, da parte della polizia locale.