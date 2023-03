ufficiale La richiesta di cessione a gennaio, ora l'inversione a U. Caicedo rinnova col Brighton

Tanto rumore per niente. Anzi, per un ricco rinnovo. Moises Caicedo, protagonista a gennaio di una telenovela di mercato che lo ha visto spingere per la cessione, ha alla fine rinnovato col Brighton. I seagulls hanno trovato l'accordo con l'ecuadoriano fino al 2027.