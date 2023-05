ufficiale La rivoluzione di Radrizzani parte da Orta. Il Leeds si separa dal suo d.s.

In attesa dell'annuncio dell'esonero di Javi Gracia, il Leeds ha annunciato a sorpresa di aver risolto il contratto del direttore sportivo Victor Orta, che era in carica dal 2017.

Il proprietario Andrea Radrizzani ha dichiarato: “Sono profondamente rattristato dal modo in cui questo capitolo si chiude poiché Victor è stato responsabile di alcuni dei momenti migliori del mio periodo come proprietario del Leeds United. Ringrazio lui e il suo staff per tutto ciò che hanno fatto negli ultimi sei anni. Tuttavia, è chiaro che è ora di cambiare direzione e quindi abbiamo concordato che Victor lascerà il club. Capisco che i tifosi siano feriti e sconvolti, ma ora è il momento dell'unità. Ci restano quattro finali da giocare in questa stagione e lavorando insieme, credo che possiamo salvarci".