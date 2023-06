ufficiale Las Palmas neopromosso in Liga, rinnova un protagonista della risalita

Il Las Palmas, che sta preparando la squadra per il ritorno in Liga, ha ufficializzato un rinnovo di contratto tra uno dei giocatori più importanti per la promozione dei canarini. Si tratta di Francisco Jesus Crespo Garcia, meglio noto col nome d'arte di Pejino, che ha sottoscritto un nuovo accordo fino al 30 giugno 2026 con gli spagnoli.