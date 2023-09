ufficiale Le Cardinal cambia maglia, il terzino passa in prestito al Brest

vedi letture

Nuovo acquisto per il Brest, che negli scorsi minuti ha annunciato l'arrivo in prestito per una stagione di Julien Le Cardinal, che lascia il Lens a titolo temporaneo. Già in città, il difensore è già a disposizione del nuovo tecnico, a circa un'ora dalla fine del mercato.