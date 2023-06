ufficiale Le Havre neopromosso, Lekhlal va in Qatar. Primi contratti pro a due baby

Inizia la ristrutturazione in vista della prossima Ligue 1 in casa Le Havre. La piccola società francese, neopromossa dalla seconda serie, ha formalizzato due nuovi contratti, i primi da professionisti ed entrambi fino al 2026, per i giovani talenti 17enni Yoni Gomis, difensore centrale, e Mokrane Bentoumi, fantasista.

Al passo d'addio invece il centrocampista algerino Victor Lekhal (29 anni), annunciato come nuovo giocatore dell'Umm Salal SC in Qatar, squadra nella quale si trasferisce a costo zero a scadenza di contratto.