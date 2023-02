ufficiale Leeds, Ayling rinnova fino al 2024. Il difensore: "L'obiettivo è restare in Premier"

Luke Ayling resterà al Leeds per un’altra stagione. Il club inglese ha infatti annunciato di aver fatto scattare una clausola sul contratto del terzino che lo porta al rinnovo automatico di una stagione, sarebbe dovuto andare in scadenza a giugno, e quindi fino al 2024. "Il mio obiettivo è che il Leeds United rimanga in Premier League in questa stagione, ma è ovvio che amo questa squadra e sono lieto di prolungare la mia permanenza fino al prossimo anno".