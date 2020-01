Jean-Kevin Augustin è un nuovo giocatore del Leeds. Un colpo importantissimo per il club di Championship, che ottiene la firma dell'attaccante del Lipsia. Augustin, 22 anni, aveva giocato la prima parte di stagione con la maglia del Monaco e arriva con la formula del prestito con diritto di riscatto.

✍️ #LUFC are delighted to announce the signing of Jean-Kevin Augustin on an initial loan deal from Red Bull Leipzig

— Leeds United (@LUFC) January 27, 2020