ufficiale Leeds, nessun successore di Marsch per ora. Rimane in panchina Skubala

vedi letture

Per il momento il Leeds non cambia allenatore, la panchina dei Whites rimane affidata a Michal Skubala e al suo staff, composto in prima battuta dagli assistenti Paco Gallardo e Chris Armas. Dopo l'esonero di Marsch nella settimana scorsa, e le due sfide con il Manchester United, la società che ha come presidente l'italiano Radrizzani ha deciso di confermare la guida tecnica precedentemente nominata ad interim.