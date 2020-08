ufficiale Leeds United, il centrocampista McKinstry ha rinnovato fino al 2023

vedi letture

Il Leeds United blinda Mckinstry. Il centrocampista di appena 17anni infatti ha firmato un nuovo contratto fino al 2023 ed è pronto al suo debutto in Premier League. La scorsa stagione, McKinstry ha collezionato 14 presenze con gli Under 18, prima di passare in prima squadra dove ha segnato due gol in sette partite.