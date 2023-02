Il Leeds United rende noto il nome del nuovo allenatore: si tratta di Javi Gracia. 52 anni, il tecnico spagnolo ha già allenato in Inghilterra avendo guidato da gennaio 2018 a settembre 2019 il Watford. Dura pertanto due settimane l'interregno di Michael Skubala, che lo scorso 6 febbraio aveva raccolto il testimone di Jesse Marsch. Dopo 23 giornate il Leeds è penultimo in classifica, a due punti dalla zona salvezza.

📰 #LUFC is delighted to announce the club have agreed terms with Javi Gracia to become head coach, subject to obtaining a work permit

— Leeds United (@LUFC) February 21, 2023