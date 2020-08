Sam Greenwood è un nuovo giocatore del Leeds United, lo rende noto il club con un comunicato ufficiale. 18 anni, l'attaccante è stato acquistato a titolo definitivo dall'Arsenal e ha firmato un contratto triennale.

✍️ #LUFC are pleased to announce the arrival of Sam Greenwood from fellow Premier League side Arsenal

— Leeds United (@LUFC) August 28, 2020