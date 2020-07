ufficiale Leganes retrocesso in Segunda Division, Javier Aguirre non è più l'allenatore

Javier Aguirre non sarà l'allenatore del Leganés nella prossima stagione. Lo ha comunicato lo stesso club di Madrid, che nonostante un'importante rimonta proprio dall'avvento in panchina dell'esperto tecnico messicano alla fine non è riuscito a salvare la categoria retrocedendo in Segunda División. Questo l'annuncio dei Pepineros: