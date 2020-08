ufficiale Legia Varsavia, ingaggiato Kapustka. Fu vicino al Benevento

vedi letture

Bartosz Kapustka (23) saluta il Leicester e torna in Polonia quattro anni dopo la sua partenza verso il campionato inglese. Il centrocampista offensivo ha firmato un contratto biennale, con opzione per un terzo anno, con il Legia Varsavia.

Da quando è arrivato al Leicester, il nazionale polacco ha faticato a trovare spazio in prima squadra, riuscendo a raggranellare appena tre presenze in FA Cup. Per lui nel frattempo sono arrivati i prestiti al Friburgo in Germania ed all'Oud-Heverlee Leuven in Belgio, con la possibilità due anni or sono di accasarsi al Benevento, trattativa poi naufragata all'ultimo.