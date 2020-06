Attraverso i propri canali social, il Leicester ha annunciato che la bandiera Andy King non rinnoverà il proprio contratto con il club e sarà quindi libero dal prossimo primo luglio. Le Foxes hanno fatto sapere che intendono dare ai tifosi la possibilità di salutare e ringraziare il 31enne gallese per il suo contributo dato alla causa della squadra per 16 anni, promettendo di organizzare un evento in futuro.

.@AndyKingy will call time on one of the most distinguished and decorated Leicester City careers in the Club’s history when his contract expires at the end of this season 💙

#ThankYouKingy

— Leicester City (@LCFC) June 18, 2020